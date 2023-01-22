Россиянам рассказали о безопасной покупке недвижимости

О безопасной покупке недвижимости россиянам рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП), передают «Известия».

«Самые безопасные сделки — те, в которых участие принимают лично стороны, а не их представители по доверенности. Для получения максимальных гарантий стоит выбрать нотариальную форму — тогда сделка уж точно будет прозрачной, а ответственность за нее будет нести квалифицированный профессионал, имеющий в арсенале не только юридическое образование и уникальные инструменты проверки, но и многоуровневую страховку, — нотариус», — сообщили специалисты.

Эксперты посоветовали с осторожностью подходить к сделкам с доверенностью. По их словам, те, кто заключает сделки через доверенности, легко могут проверить документ через бесплатные инструменты нотариата.

Ранее юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова назвала основные варианты раздела ипотечной квартиры при разводе.