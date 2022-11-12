Юрист назвала основные варианты раздела ипотечной квартиры при разводе
Основные варианты раздела ипотечной квартиры при разводе «Мосленте» назвала юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.
«Рассмотрим два основных варианта раздела ипотечной квартиры. Первый — по соглашению. Для этого между сторонами оформляется соглашение о разделе имущества. При составлении указанного документа стороны должны прописать в нем размеры долей, которые они получат при разводе», — рассказала эксперт. Миронова добавила: при оформлении такого соглашения нужно помнить, что при разделе ипотечной квартиры необходимо получить согласие кредитной организации о видоизменении условий выплаты кредита. А подписывается соглашение в присутствии нотариуса.
Второй вариант раздела ипотечного имущества — судебный. В этом случае банк также должен быть проинформирован, продолжила Миронова. По ее словам, обычно недвижимость делится поровну, но суд может изменить размер долей, приняв во внимание следующие факторы: наличие детей, уровень доходов. Также размер долей может быть не одинаков, если кто-то из супругов внес часть средств на приобретение недвижимости из личных сбережений (движимым и недвижимым имуществом). В таком случае эта часть не будет делиться и достанется тому, кто за нее заплатил, а оставшаяся часть квартиры поделится поровну.
«Также нередки случаи, когда один из супругов предлагает денежную или иную материальную компенсацию за отказ от доли в квартире. В этом случае супруг, выплативший материальную компенсацию, продолжает единолично выплачивать кредит и обладать правами на собственность», — подчеркнула юрист.
Эксперт рассказала, что ипотечную квартиру с согласия банка можно продать. И если после погашения кредита останутся денежные средства, полученные от продажи квартиры, то они поделятся поровну.
Бывшие супруги могут договориться оплачивать кредит совместно. И если кто-то нарушит эту договоренность и одному из бывших супругов придется платить кредит самому, через суд можно будет взыскать денежную компенсацию с неплательщика, заключила собеседница.
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