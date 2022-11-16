В Московском зоопарке успокоили переживающих за безопасность Диксона посетителей

Переживающих за безопасность раненого белого медведя Диксона посетителей успокоила в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Многие переживают, что открывать Диксона для обзора посетителей небезопасно для него. Но опасения эти напрасны», — заявила она.

По словам Акуловой, вольер медведя максимально защищен от внешних звуков: через звукоизоляционное стекло животное не слышит людей. Бросить ему что-то из еды не получится: в вольере очень высокие стекла, а наверху стоят ограничители.

«Беспокоиться о том, что в мороз вода в бассейне замерзнет, тоже не стоит, мы подогреваем воду. И Диксон еще будет в ней плавать, надо только набраться терпения», — пообещала директор зоопарка.

Ранее Акулова назвала причину временного отсутствия Диксона в уличном вольере Московского зоопарка. Вода не позволяет его ранам зажить, поэтому было решено пока отказаться от бассейна, объяснила она.