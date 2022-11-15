Названа причина отсутствия Диксона в уличном вольере Московского зоопарка

По словам Акуловой, зоологи продолжают обрабатывать пролежни раненого медведя регенерирующими средствами — пробуют разные и наблюдают за эффектом. «Эффект есть: края ран затягиваются и покрываются корочкой», — заявила она.

В ближайшее время сотрудники зоопарка планируют использовать гелевые повязки, но для начала Диксона нужно к ним подготовить, добавила Акулова. Как только раны медведя затянутся, его снова выпустят в уличный вольер, пообещала она.

Ранее стало известно, что, помимо ветеринарных врачей и киперов, за Диксоном на протяжении всего дня следят научные сотрудники. Вживую или по камерам они смотрят на его поведение и записывают каждое движение и реакцию в специальный журнал.