Названы самые безопасные для детей подмосковные города

Самые безопасные для детей подмосковные города назвала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, сообщает официальный портал детского омбудсмена. Рейтинг составлялся по количеству происшествий с детьми на воде, на дорогах, в пожарах, на железной дороге и по случаям выпадений из окон.

«Лучшие за полугодие (города), где нет ни погибших, ни травмированных детей, — Лотошино, Дзержинский, Шаховская, Дубна, Серебряные Пруды», — сказала на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка. Она отметила, что абсолютным лидером стало Лотошино, где 1,5 года не было ни одного происшествия с детьми.

По даннымм Мишоновой, сложная ситуация сложилась в Шатуре, Черноголовке и Луховицах, а лидерами в антирейтинге стали Богородский, Истринский и Ленинский городские округа.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от клещей. Эксперты предупредили, что, если ребенок еще не может уверенно стоять или ходить, необходимо переносить его на руках или перевозить в коляске.