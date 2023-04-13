Роспотребнадзор перечислил безопасные красители для пасхальных яиц

Безопасные красители для пасхальных яиц перечислил Роспотребнадзор. В ведомстве рекомендовали использовать природные пигменты.

Самые популярные продукты для окрашивания яичной скорлупы — луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква.

Из пищевых красителей максимально безопасны вещества с обозначениями Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131. При этом Роспотребнадзор призвал отказаться неизвестных и непищевых окрашивающих ингредиентов во избежание отравления.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Пасхальный дар» москвичей научат красить яйца.