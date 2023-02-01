В Москве зафиксировали рекордное количество безопасных сделок с жильем

Рекордное количество безопасных сделок с жильем в Москве зафиксировал Росреестр. В 2022 году в столице было зарегистрировано 103 635 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов, что на 4,8 процента превышает показатель предыдущих 12 месяцев (98 865). По сравнению с результатом 2020 года (43 966) показатель увеличился на 135,7 процента.

«В 2022 году и в количественном, и в процентном соотношении вновь установлен рекорд по зарегистрированным договорам с использованием эскроу-счетов. Их доля составила 85 процентов от общего числа зарегистрированных ДДУ (122 049), что на 16 процентов выше показателя 2021 года и более чем вдвое превышает результат 2020 года (40 процентов)», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В ведомстве напомнили, что к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов российские застройщики перешли в июле 2019 года. Такой способ позволяет обезопасить вложения участвующих в долевом строительстве граждан и исключить возможность появления новых обманутых дольщиков.

Ранее причину падения цен на вторичную недвижимость в Москве и области назвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Снижение стоимости квартир на 15-20 процентов по сравнению с январем 2022 года связано, по его мнению, с кредитно-денежной политикой ЦБ.