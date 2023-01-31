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23:32, 31 января 2023
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Названа причина падения цен на вторичную недвижимость в Москве

Названа причина падения цен на вторичную недвижимость в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Причину падения цен на вторичную недвижимость в Москве и области назвал «Ленте.ру» член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Снижение стоимости квартир на 15-20 процентов по сравнению с январем 2022 года связано с кредитно-денежной политикой Центробанка (ЦБ), считает эксперт.

«К январю прошлого года цены упали на 15-20 процентов. Год назад ЦБ поднял ключевую ставку, и рынок ипотеки умер. Под 17 процентов квартиры не брал никто, когда опустили до 10, стало понятно, что по этой ставке покупать люди готовы, но не по тем ценам, что были. По этой причине "вторичка" начала падать», — пояснил Барсуков.

Риелтор отметил, что цены в объявлениях о продаже квартир, как правило, бывают значительно завышены. В реальности покупатели и продавцы выходят на сделки с меньшими суммами. «Больше цены падать не будут. По крайней мере, до апреля-мая. Что будет дальше, мы не знаем. Ситуация сейчас очень сложная, поскольку мы оказались в зоне высокой неопределенности», — добавил Барсуков.

Ранее Москва оказалась на последнем месте в рейтинге городов по росту цен на жилье. Первое место по темпам роста цен на вторичное жилье за год заняла Махачкала.

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