Названы безопасные зоны отдыха с купанием в Москве

К купальному сезону в Москве подготовили 13 зон отдыха. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По данным источника, всего в столице определено 139 мест отдыха, но только в 13-ти из них можно купаться. Перед открытием сезона водолазы проверили и очистили дно водоемов.

Роспотребнадзор одобрил следующие зоны с купанием в Москве: «Левобережье» (САО), Путяевский пруд № 1 и озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленограде и Головинские пруды.

Ранее стало известно, что в Москве подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой.