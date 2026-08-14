Безработица в Москве за год взлетела на 70 процентов

Еще недавно столичный рынок труда удивлял рекордно низкой безработицей. Теперь же ситуация начала меняться. За год число официально нетрудоустроенных жителей столицы выросло на 70 процентов и достигло 98 тысяч человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Пугаться этих цифр пока рано, уверяют эксперты. Они связывают рост не столько с массовыми увольнениями, сколько с постепенным охлаждением рынка труда. После нескольких лет кадрового дефицита сотрудников компании стали осторожнее подходить к найму и расходам.

Одной из причин аналитики называют высокую ключевую ставку. Бизнес пересматривает инвестиционные планы, старается экономить и повышать производительность, поэтому потребность в новых сотрудниках может снижаться.

При этом Москва пока остается далеко от ситуации массовой безработицы. По оценкам экспертов, нормальным для рынка считается уровень около 3–5 процентов, поскольку он позволяет сохранять конкуренцию между работодателями и соискателями.

Общероссийской тенденции к резкому росту безработицы тоже пока нет. За год показатель увеличился только в 18 регионах, тогда как в 51 субъекте он снизился. Еще в 15 регионах ситуация не изменилась.

Эксперты ожидают, что к концу года общая безработица в России может вырасти до 2,4–2,5 процента. Для Москвы нынешние цифры пока скорее говорят о том, что перегретый рынок труда начинает остывать.

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