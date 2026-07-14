Москвичи высказали свое мнение о совещаниях на работе

Москвичей спросили, как они относятся к совещаниям на работе. В результате 70 процентов опрошенных назвали их пустой тратой времени. Об этом пишет журнал «Москвич» со ссылкой на данные опроса, проведенного «Москва FM».

«Еще 18 процентов считают, что они бывают полезны, но далеко не всегда. И лишь 10 процентов уверены, что встречи помогают эффективно решать рабочие вопросы», — говорится в публикации.

Руководителям быстро вникнуть в процесс, по словам опрошенных, помогают оперативные планерки протяженностью не более 15 минут. Работникам же такие короткие встречи помогут не утонуть в потоке задач. Также некоторые опрошенные высказали мнение, что регулярные совещания для рядовых сотрудников могут быть признаком плохой организации рабочих процессов.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличили количество зон отдыха у водоемов. Общее число зон отдыха у воды, благоустроенных по новому стандарту, достигло 15. Всего в Москве создано 139 мест организованного отдыха на водных объектах.