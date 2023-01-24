Стало известно о рекордном снижении числа безработных в Москве

О рекордном снижении числа безработных в Москве сообщает пресс-служба городского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Как стало известно, количество нетрудоустроенных жителей столицы за 2022 год сократилось на 23 процента.

«К началу 2023 года в Москве было зарегистрировано 28,1 тысячи безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На 1 января уровень безработицы в столице составил 0,39 процента, что является минимальным значением с февраля 2020-го», — заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По данным ведомства, в агрегированной базе службы занятости около 400 тысяч актуальных вакансий от работодателей из различных сфер, на одного кандидата сегодня в Москве приходится 14 вакантных мест.

«Особенно активно подбор персонала идет в промышленной отрасли, которая еще в 2022 году задала тренд на представителей рабочих и инженерно-технических специальностей», — отметила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

В 2022 году в столице наибольшую разницу между количеством принятых на работу и уволенных (24,7 тысячи человек) зафиксировали в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения. В отрасли научных исследований и разработок приняли в штат на 10,7 тысячи сотрудников больше, чем уволили, а в сфере ЖКХ эта разница составляет 5,3 тысячи.

Ранее стало известно, что москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков. В 2022 году в столице поженились 100 613 пар.