Россияне назвали свои главные безрассудные поступки в уходящем году

Главные безрассудные поступки, совершенные ими в уходящем 2022 году, россияне назвали в опросе портала Superjob.ru. По их словам, это необдуманные покупки, кредиты и влюбленности.

«Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года пять процентов россиян считают необдуманные покупки. Для четырех процентов наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для четырех процентов — влюбленность или вступление в брак. Три процента считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства. Два процента опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг)», — говорится в пресс-релизе исследования.

Еще два процента респондентов назвали безрассудством внезапное решение отправиться в путешествие. Два процента признались, что корят себя за то, что слишком доверяли людям. Для одного процента россиян опрометчивым поступком в 2022 году оказался конфликт с руководством на работе. Каждый пятый опрошенный, говоря о безрассудных поступках, упоминал разводы, игры на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом.

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