Психолог развеял мифы об эффективности безрецептурных препаратов от стресса

Мифы об эффективности безрецептурных препаратов от стресса в своем Telegram-канале развеял кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

Эксперт пояснил, что травяные чаи, валериана, пустырник, а также «Новопассит», «Афобазол» и другие безрецептурные средства действуют как плацебо и их клиническая эффективность до сих пор не доказана. Кроме того, ни в одни клинические рекомендации по лечению нервно-психических расстройств эти средства не входят.

Долгов отметил, что препараты, которые действительно могут помочь, в основном отпускаются только по рецепту. Поэтому, если вы чувствуете психологический дискомфорт, лучше обратиться за помощью к специалисту, который подберет необходимое лечение.

«Если врач назначил вам какой-то препарат по определенной схеме, не меняйте ничего самостоятельно. Для некоторых препаратов нужен накопительный эффект, некоторые вызывают "побочки", которые потом проходят, некоторые надо пить строго курсом, а не прекращать, как только стало получше», — объяснил психолог.

Ранее доктор Долгов посоветовал простую практику для поддержания хорошего настроения.