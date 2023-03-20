Рядом с аэропортом Внуково появился билборд с иероглифами

Рядом с московским аэропортом Внуково появился билборд с китайскими иероглифами, говорится в публикации Telegram-канала «Новости Москвы».

На опубликованной фотографии запечатлен установленный недалеко от воздушной гавани рекламный щит с приветствием китайского лидера Си Цзиньпина. Обращение на баннере написано на двух языках, с китайского на русский переведено: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России».

По данным ТАСС, визит руководителя КНР в Россию запланирован с 20 по 22 марта. Как сообщает РИА Новости, китайский лидер прибудет в Москву около полудня в понедельник, 20 марта.

Ранее московская медсестра вспомнила о жизни в Китае во время Советско-японской войны.