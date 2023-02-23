Московская медсестра вспомнила о жизни в Китае во время Советско-японской войны

Воспоминаниями о жизни в Китае во время Советско-японской войны в интервью «Мосленте» поделилась медсестра, 102-летняя москвичка Валентина Петровна Минаева. Она отметила, что японцы были гораздо более жестокими, чем немцы, и при нападении расправлялись со всеми, в том числе с женщинами и детьми.

«Наш госпиталь попросили помочь населению, хотя бы амбулаторно их принимать. И по дороге домой в районных центрах, в селах мы останавливались и принимали больных - кому перевязку сделать, кого подлечить», — рассказала она.

Тогда Минаева удивлялась размеру ног китаек, которым еще в детском возрасте одевали деревянные колодки, чтобы ступня не росла. В одном из городов медсестре к медсестре подошли рикши (повозка, которую тянет за собой человек — примечание «Мосленты»), но москвичка отказалась от их услуг, заявив, что «русская девушка не катается на людях».

Там к русским девушкам относились по-доброму, подкармливали, где-то наливали молока, отметила собеседница «Мосленты».

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