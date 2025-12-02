Билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа

Билеты на первый показ новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре раскупили за два часа, передает РИА Новости.

Продажи стартовали 2 декабря в 10:00. Первый показ балета в постановке Юрия Григоровича состоится 17 декабря. Главные партии в первом спектакле исполнят Элеонора Севенард и Артемий Беляков.

Известно, что стоимость самого дорогого билета на первое представление составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого — 5 тысяч рублей.

Сегодня также откроются продажи на представления 17-20 декабря.

В прошлом году москвичка лишилась сотен тысяч рублей при попытке купить билеты на «Щелкунчика». Она списалась с неизвестным человеком в одном из мессенджеров, где он предложил выгодно приобрести билеты в Большой театр, однако после оплаты «заказа» билетов так и не дождалась.