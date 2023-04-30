Битва кота и крысы в Москве попала на видео

Охота кота за крысой в Москве и ее спасение попали на видео, опубликованное в группе «Лефортово | М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такую битву кота и крысы в Юрьевском переулке, 22/1, заметила москвичка», — подписали администраторы канала ролик с охотой кота за крысой. Он бегал за грызуном, бил лапой, но так и не поймал. Свое спасение крыса нашла, запрыгнув на ботинок москвичке. Кот не решился напасть и убежал.