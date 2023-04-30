Битва кота и крысы в Москве попала на видео
Москвичка спасла крысу от охотящегося на нее кота.
Охота кота за крысой в Москве и ее спасение попали на видео, опубликованное в группе «Лефортово | М125» социальной сети «ВКонтакте».
«Вот такую битву кота и крысы в Юрьевском переулке, 22/1, заметила москвичка», — подписали администраторы канала ролик с охотой кота за крысой. Он бегал за грызуном, бил лапой, но так и не поймал. Свое спасение крыса нашла, запрыгнув на ботинок москвичке. Кот не решился напасть и убежал.
«Нормально крыса к ноге прильнула. Надеюсь ,что никто не пострадал», «Какой смелый оператор. Есть еще рыцари», «Будем теперь так рыцарей вычислять», «Я бы уже на дереве была, если бы мне на ногу крыса запрыгнула», — написали пользователи сети.
По словам одной жительницы столицы, массовая подкормка голубей вызывает и нашествия грызунов. «Птицам можно дать еды, но культурно — кормушку на дереве сделать, а не разбрасывать хлеб на улице», — отметила она.
Ранее нашествие крыс заметили у станции метро в Москве.