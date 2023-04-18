Нашествие крыс заметили у станции метро в Москве

У станции метро «Кожуховская» в столице заметили нашествие крыс. Фото скопления грызунов опубликовали в Telegram-канале «Южнопортовый район Москвы М125».

По данным очевидца, выводок крыс обитает рядом с закусочными возле входа в подземку. На опубликованных фото видно, как несколько больших особей сидят около первого этажа дома, в котором находится аптека.

Администрация группы отметила, что управу района попросили провести дератизацию по этому адресу. Местные жители в комментариях пожаловались, что проблема так и осталась не решенной. «Делали заявку два раза потравить крыс на Петра Романова, воз и ныне там», — сообщили фолловеры.

Ранее на видео попало нашествие крыс в московском переулке. Судя по видео, крупные особи обитают на территории заброшенной школы.