19:01, 22 июля 2023
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Битва бутовских козлов попала на видео
Очевидцы сняли на видео битву козлов в московском районе Южное Бутово.
Кадр: Группа «Южное Бутово М125» во «ВКонтакте»
Битву уже ставших символом московского района Южное Бутово козлов сняли на видео у одного из многоквартирных домов очевидцы. Ролик опубликовали в группе «Южное Бутово М125» во «ВКонтакте».
«Эпичная картина у кого-то под окнами», «Сошлись бутовчане в споре — кто из них настоящий бутовчанин? Один говорит, что родился в Бутово, другой, что в Бутове», «Как их еще всех не отловили и не съели?» — прокомментировали юзеры.
На кадрах животные прямо на крыльце дома вступили в схватку друг с другом, применив для этого рога.
Ранее стадо «побирающихся» коз на московской улице возмутило пользователей сети.