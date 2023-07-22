Битва бутовских козлов попала на видео

«Эпичная картина у кого-то под окнами», «Сошлись бутовчане в споре — кто из них настоящий бутовчанин? Один говорит, что родился в Бутово, другой, что в Бутове», «Как их еще всех не отловили и не съели?» — прокомментировали юзеры.

На кадрах животные прямо на крыльце дома вступили в схватку друг с другом, применив для этого рога.

Ранее стадо «побирающихся» коз на московской улице возмутило пользователей сети.