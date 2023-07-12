Стадо «побирающихся» коз на московской улице возмутило пользователей сети

Увиденное возмутило пользователей сети. «Кто их выпустил? Откуда они там, вот в чем вопрос?», «Хозяин не кормит, вот они и побираются», — написали они.

«Да ладно, помощь дворникам, а то заросло все», — высказал другое мнение участник дискуссии.

Ранее на видео попало отдыхающее на тротуаре в Бутове стадо коз.