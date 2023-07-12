07:40, 12 июля 2023
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Стадо «побирающихся» коз на московской улице возмутило пользователей сети
Пасущиеся на улице в Бутове козы возмутили пользователей сети.
Кадр: Telegram-канал «Москва 125»
Стадо пасущихся на улице в Бутове коз попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва 125».
«И снова бутовские козы в деле. Количество и аппетит впечатляют. Но только не местных, которых давно не удивить таким соседством. Все смешалось», — заявил автор поста. В ролике животные гуляют по столичному парку, проверяют содержимое мусорных урн, объедают листья с кустов.
Увиденное возмутило пользователей сети. «Кто их выпустил? Откуда они там, вот в чем вопрос?», «Хозяин не кормит, вот они и побираются», — написали они.
«Да ладно, помощь дворникам, а то заросло все», — высказал другое мнение участник дискуссии.
Ранее на видео попало отдыхающее на тротуаре в Бутове стадо коз.