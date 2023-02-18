22:28, 18 февраля 2023
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Битва лосей в московском лесопарке попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Ярославский район Москвы М125»
На видео попала битва лосей в московском лесопарке «Лосиный остров». Видеозаписью автор ролика поделился в Telegram-канале «Ярославский район Москвы М125».
«Интересно, чем все закончилось?», «Хороши, красавцы!», «Очень неторопливый бой», «Хорошее видео, очень понравилось. Побольше бы таких!» — прокомментировали юзеры.
На опубликованных кадрах двое взрослых особей неторопливо дерутся друг с другом при помощи рогов. Животных удалось снять скрытой камерой вблизи.
Ранее на видео попало семейство лосей в подмосковной Балашихе, вышедшее на трассу. Диких животных заметили на обочине.