Битва лосей в московском лесопарке попала на видео

«Интересно, чем все закончилось?», «Хороши, красавцы!», «Очень неторопливый бой», «Хорошее видео, очень понравилось. Побольше бы таких!» — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах двое взрослых особей неторопливо дерутся друг с другом при помощи рогов. Животных удалось снять скрытой камерой вблизи.

Ранее на видео попало семейство лосей в подмосковной Балашихе, вышедшее на трассу. Диких животных заметили на обочине.