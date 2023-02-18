Город
22:28, 18 февраля 2023
1 мин.

Битва лосей в московском лесопарке попала на видео

Битва лосей в московском лесопарке попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Ярославский район Москвы М125»

На видео попала битва лосей в московском лесопарке «Лосиный остров». Видеозаписью автор ролика поделился в Telegram-канале «Ярославский район Москвы М125».

«Интересно, чем все закончилось?», «Хороши, красавцы!», «Очень неторопливый бой», «Хорошее видео, очень понравилось. Побольше бы таких!» — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах двое взрослых особей неторопливо дерутся друг с другом при помощи рогов. Животных удалось снять скрытой камерой вблизи.

Ранее на видео попало семейство лосей в подмосковной Балашихе, вышедшее на трассу. Диких животных заметили на обочине.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.