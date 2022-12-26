Лоси вышли к автомобилистам в Подмосковье и попали на видео

«Семейка лосей в Балашихе», — подписал автор видеоролик. На нем тройка животных выходит на трассу из леса и спокойно реагирует на проезжающие мимо машины.

Видео собрало десятки удивленных и одобрительных реакций от пользователей сети.

Ранее на видео попали лоси, вышедшие к станции МЦК «Белокаменная» в Москве.На кадрах видно, что животные объедают ель, высаженную в сквере около станции.