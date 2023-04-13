Тонну бивней мамонта задержали на таможне в московском аэропорту

В грузовом терминале московского аэропорта Шереметьево задержали ящики с тонной бивней мамонта, сообщает Федеральная таможенная служба. Груз пытались вывезти контрабандой в Китай.

95 частей распиленных бивней были оформлены столичной фирмой в качестве поделочного материала. По документам груз следовал из Белоруссии в Китай транзитом. Предположительно, ящики пытались вывезти напрямую из России.

Стоимость бивней мамонтов, тысячи лет назад обитавших на территории Якутии, оценили в 20 миллионов рублей. Их вывоз из страны без лицензии Минкультуры запрещен. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы-отправителя.

Ранее в московском аэропорту Внуково задержали россиянку, которая провозила в желудке 90 пакетов с кокаином. Работники аэропорта заметили в животе пассажирки свертки и направили ее в хирургическое отделение одной из столичных больниц.