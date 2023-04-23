«Бизнесмен из Абхазии» выманил у москвички почти миллион рублей на бензин

«Бизнесмен из Абхазии» выманил у 28-летней жительницы столичного района Зюзино почти миллион рублей на бензин и прочие дорожные расходы, рассказывает Shot.

Москвичка направлялась домой, когда к ней на черной Toyota Camry подъехал неизвестный мужчина и попросил о помощи. Девушка ему отказала, но незнакомец предложил ей сесть в машину, чтобы он смог объяснить ситуацию. В иномарке москвичка увидела ребенка. Мужчина объяснил ей, что им с десятилетним сыном нужно добраться до Абхазии, а денег нет. Он уточнил, что на бензин ему нужно 30 тысяч рублей, которые он обязательно ей вернет.

Незнакомец подчеркнул, что он человек небедный, просто в Москве случились непредвиденные траты. Жительница Зюзино поверила ему и дала необходимую сумму в долг.

После этого водитель попросил у нее еще 150 тысяч рублей для оплаты проезда по платной дороге. Он предложил девушке поехать с ним в Абхазию, если она сомневается в возврате средств. Москвичка ехать отказалась и перевела на его карту и эту сумму. А когда настойчивый «абхаз» сказал, что ему не хватает еще 500 тысяч рублей, она дошла до банка, сняла деньги и вручила их незнакомцу. «Бизнесмен» поблагодарил ее и оставил номер своего телефона.

На следующий день он позвонил москвичке и сказал, что таможенники на границе не выпускают его из России, требую заплатить 280 тысяч рублей. Девушка выручила его снова. Больше мужчина ей не звонил.

Спустя некоторое время пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее пользовательница приложения для знакомств Tinder выманила у пригласившего ее на свидание москвича 150 тысяч рублей и пропала.