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Названы сроки окончания строительства Большой кольцевой линии метро в Москве
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Строительство большой кольцевой линии (БКЛ) метро окончится в 2022 году. Этот срок назвал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает «Москва 24».
«Это сложнейшая задача, и мы планируем фактически на год раньше, да, причем, с соблюдением всех норм качества и так далее, завершить строительство в этом году. Ведется работа на всех станциях», — рассказал Бочкарев журналистам.
По его словам, кроме новых станций метро, до конца года планируется построить также два крупных электродепо — «Нижегородское» и «Аминьевское».
Ранее москвичи определили самую красивую станцию БКЛ.