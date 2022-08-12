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Названы сроки окончания строительства Большой кольцевой линии метро в Москве

Названы сроки окончания строительства Большой кольцевой линии метро в Москве
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Строительство большой кольцевой линии (БКЛ) метро окончится в 2022 году. Этот срок назвал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает «Москва 24».

«Это сложнейшая задача, и мы планируем фактически на год раньше, да, причем, с соблюдением всех норм качества и так далее, завершить строительство в этом году. Ведется работа на всех станциях», — рассказал Бочкарев журналистам.

По его словам, кроме новых станций метро, до конца года планируется построить также два крупных электродепо — «Нижегородское» и «Аминьевское».

Ранее москвичи определили самую красивую станцию БКЛ.

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