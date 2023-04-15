Благодатный огонь раздадут в 11 храмах Москвы

Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 11 московских храмах после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

По информации пресс-службы, Благодатный огонь из Иерусалима во Внуково-3 доставит Фонд Андрея Первозванного, после этого его повезут в храм Христа Спасителя и после пасхального богослужения частички огня доставят в 11 храмов Москвы. С 1:00 до 1:30 прихожане смогут зажечь им свои лампады.

Сообщается, что Благодатный огонь будет доставлен в Богоявленский кафедральный собор в Елохово, храм Великомученицы Варвары, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, храм Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово, храм Всех Святых на Соколе, храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митино, храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгино, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, храм святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе, храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще и в храм святителя Тихона.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил москвичей о холодной пасхальной ночи.