Россияне назвали самую благородную профессию

Самая благородная профессия — у врачей, считают россияне. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Медработников назвали самыми самоотверженными сотрудниками 26 процентов респондентов. В топ-3 рейтинга также попали учителя (10 процентов) и военные (9 процентов). Уважение к военнослужащим с 2021 года выросло на 7 пунктов.

Кроме того, россияне считают благородными представителей рабочих профессий, сотрудников МЧС, пожарных, дворников, инженеров и волонтеров. Опрошенные также вспомнили водителей, курьеров, уборщиков, правозащитников, журналистов, библиотекарей и сотрудников других отраслей — в совокупности эти профессии набрали 22 процента. 5ипроцентов респондентов считают, что благородные люди могут работать в любой сфере.

Ранее россияне назвали нежелательные для детей профессии. В тройке лидеров оказались профессии дворника (против высказались 13 процентов респондентов), разнорабочего (11 процентов) и санитара (9,5 процента).