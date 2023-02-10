Собянин анонсировал масштабное благоустройство поймы реки Жужи

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем блоге масштабное благоустройство 25 гектаров земли на юге города. Проект охватит пойму реки Жужи, сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, природную территорию «Вишневый сад» и прилегающие дворы.

«Озелененная территория в пойме реки Жужи включает Большой и Савкин овраги. Это пространство, расположенное недалеко от жилых домов, могло бы стать отличным местом для прогулок, однако сегодня практически не используется. Да и как его использовать, если нет элементарных дорожек и освещения. Часть речного русла заброшена, заросла самосевом и завалена валежником», — прокомментировал ситуацию градоначальник.

По его словам, в ближайшее время заброшенное русло реки будет расчищено, вдоль нее сделают прогулочный маршрут с местами для отдыха, лестничные спуски и пешеходный мостик через водоем.

На левом берегу Жужи будет организована многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Появится большая игровая зона для детей, оформленная в тематике «Логово разбойника», и будут обновлены существующие площадки, продолжил мэр.

В «Вишневом саду» уберут сухостой и валежник, проведут обрезку старых и высадку новых декоративных деревьев, проложат удобные пешеходные дорожки и поставят лавочки. Кроме того, будут приведены в порядок межквартальные проезды и созданы площадки для выгула собак.

«Благодаря реализации проекта вместо полузаброшенной территории жители района Нагатино-Садовники получат качественное зеленое пространство рядом с домом, где можно будет заниматься спортом, играть с детьми или просто гулять вдоль речки», — пообещал Сергей Собянин.

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