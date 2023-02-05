Собянин рассказал о масштабном благоустройстве парка «Яуза»

О масштабном благоустройстве парка «Яуза» в Москве рассказал в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, здесь уже оборудовали четыре катка, семь лыжных трасс, четыре тюбинговые горки, включая самую большую естественную горку в Москве — у Ростокинского акведука.

«В планах на 2023 год — благоустройство участков парка «Яуза» вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Кроме того, предполагаем начать работы в парке «Ростокинский акведук» и пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы. Завершить благоустройство двух последних участков планируется в 2024 году», — написал Собянин.

Основная задача благоустройства — обновить существующую инфраструктуру и добавить немного уюта, уточнил мэр. Вдоль Сухонской улицы планируется проложить веломаршрут, а также создать маршрут для бегунов со стороны Олонецкого проезда, на другом берегу реки Яузы. В итоге – здесь можно будет пробежать полноценный марафон 42 километра, а общая длина велодорожек составит порядка 20 километров, уточнил градоначальник.

«Обновим экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками. Чтобы улучшить транспортную доступность новых участков парка, вдоль Олонецкого проезда предполагается создание парковок вместимостью порядка 300 машиномест», — указал мэр.

Ранее Собянин объяснил появление в Москве большого количества открытых катков с искусственным льдом. Мэр начал с истории возникновения «самого популярного развлечения москвичей в самое холодное время года».