Популярная блогерша получила штраф за перекрытие улицы в центре Москвы

Штраф за перекрытие улицы в центре Москвы получила популярная блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что девушка запланировала раздачу косметики своего бренда в районе Патриарших прудов. Желающих получить бесплатные средства оказалось около двух тысяч человек: подписчики заполонили улицу, перекрыв движение.

«Местные жители были недовольны таким мероприятием и вызвали полицию. Полицейские составили на девушку административный протокол, а сегодня суд принял решения оштрафовать Чекалину за несанкционированную фан-встречу на 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении канала.

По пути на мероприятие блогерша сняла и опубликовала сторис на личной странице в запрещенной соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Она призналась, что ожидала максимум 100-200 человек.

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