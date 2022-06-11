Москвичам раскрыли размер штрафа за купание в неположенных местах

Размер штрафа за купание в неположенных местах москвичам раскрыли в Роскачестве.

По данным портала, запрещено купание в водоемах, возле которых установлены соответствующие таблички. Они означают, что в данных местах не соблюдены требования нормативов, утвержденных по ГОСТ и СанПиН. Водный объект признается непригодным в связи с неподходящим рельефом дна, берегов, сильными течениями, водоворотами и холодными подводными ключами, которые представляют опасность для купающихся; с несоответствием воды санитарным нормам и требованиям; сбросом сточных вод. В том числе Роспотребнадзором запрещено купание в фонтанах и в «неподготовленных местах», то есть на необустроенных пляжах.

Так, жителям столицы придется заплатить от двух до 2,5 тысяч рублей за купание в перечисленных местах. При этом на размер штрафа влияет характер нарушения (впервые или повторно) и то, каким субъектом гражданского правоотношения человек является (физическое или юридическое лицо).

Ранее Роспотребнадзор разрешил купание в водоемах десяти зон отдыха Москвы. На местах производился отбор проб воды водоемов в купальной и прибрежной зонах и песка пляжных участков, детских и спортивных площадок для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.