Блогер Эдвард Бил вышел из колонии
Из колонии после резонансного ДТП в центре Москвы вышел пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Фото с блогером опубликовала в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) его бывшая жена Диана Биль. На опубликованном кадре Бил сидит с экс-супругой в салоне автомобиля.
Кроме того, Диана Биль поделилась в своем Telegram-канале совместными видео с бывшим мужем. «Вы видели ребята, кто это?» — говорит она. На опубликованных кадрах пранкер поет непристойные песни.
В 2021 году суд приговорил пранкера к одному году и двум месяцам лишения свободы. В аварии, виновником которой он стал, пострадали несколько человек. Одна из потерпевших до сих пор передвигается на инвалидной коляске.
Ранее в марте текущего года блогер получил тюремный срок — его приговорили к году и двум месяцам в колонии общего режима. Позже стали известны условия пребывания осужденного блогера Эдварда Била в столичном СИЗО.