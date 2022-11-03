Блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Кроме того, Диана Биль поделилась в своем Telegram-канале совместными видео с бывшим мужем. «Вы видели ребята, кто это?» — говорит она. На опубликованных кадрах пранкер поет непристойные песни.

В 2021 году суд приговорил пранкера к одному году и двум месяцам лишения свободы. В аварии, виновником которой он стал, пострадали несколько человек. Одна из потерпевших до сих пор передвигается на инвалидной коляске.

Ранее в марте текущего года блогер получил тюремный срок — его приговорили к году и двум месяцам в колонии общего режима. Позже стали известны условия пребывания осужденного блогера Эдварда Била в столичном СИЗО.