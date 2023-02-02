Тишковец пообещал москвичам бодрящие морозы

Бодрящие морозы пообещал москвичам ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Москве ФМ». Синоптик дал прогноз на февраль, отметив, что последний месяц зимы ожидается относительно теплым.

«В четверг, 2 февраля, ожидается до минус одного градуса, небо будет пасмурным. Снег придет в Москву после 15:00–16:00. Ветер — 3-8 метров в секунду. Температура в столице и области будет на пять градусов выше, чем должно быть в это время года, которое по климату принято считать самым холодным в году», — пояснил метеоролог.

До конца рабочей недели Тишковец пообещал горожанам околонулевую температуру с небольшим снегом и символический рост снежного покрова, который закроет образовавшуюся на улицах грязь.

Начиная с выходных, 4 и 5 февраля, ожидается понижение температуры, усиление морозов. Температурный фон вернется в рамки климатической нормы — ночами будет до минус 13 градусов, днем — до минус 8. Ожидаются умеренные, бодрящие морозы, сказал он.

Говоря о погоде в феврале, Тишковец добавил, что она будет на 3-5 градусов теплее нормы с провалом на следующей неделе. Морозы продлятся в среднем около недели, после чего температура воздуха вновь повысится.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова также дала прогноз на морозы во второй декаде февраля.