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23:32, 01 февраля 2023
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Москвичей предупредили о морозном феврале

Москвичей предупредили о морозном феврале
Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

Во второй декаде февраля в столице ожидаются морозы. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила москвичей главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до минус 10-15 в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в антициклоне мы рассчитываем, что облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы. Зато днем мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца», — рассказала синоптик.

При этом первые пять дней месяца будут умеренно теплыми, а температура во вторую пятидневку февраля будет близка к климатической норме, отметила Позднякова.

Ранее рекомендации по правильному питанию в холодную погоду дала нутрициолог Ирина Забавина. По ее словам, для сохранения бодрости зимой стоит выбирать определенную еду.

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