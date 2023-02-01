Москвичей предупредили о морозном феврале

Во второй декаде февраля в столице ожидаются морозы. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила москвичей главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до минус 10-15 в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в антициклоне мы рассчитываем, что облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы. Зато днем мы сможем увидеть долгожданные лучи солнца», — рассказала синоптик.

При этом первые пять дней месяца будут умеренно теплыми, а температура во вторую пятидневку февраля будет близка к климатической норме, отметила Позднякова.

Ранее рекомендации по правильному питанию в холодную погоду дала нутрициолог Ирина Забавина. По ее словам, для сохранения бодрости зимой стоит выбирать определенную еду.