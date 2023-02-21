Бой «ночных джедаев» световыми мечами попал на видео

«Ночные джедаи», «Всегда двое... Учитель и ученик», «Дарт Мол и Дарт Вейдер на отдыхе», «Они борются с падающим снегом», «Сосульки лазерными мечами сбивают», «Опасные парни», «Тоже хочу такую штуку», «Это когда медленно сходишь с ума», «Тучи снежные разгоняют? Уходи, зима, прочь», «В такую погоду гулять, это не ситхи, а пситхи какие-то», «Такие моменты показывают, что в людях еще остался тот самый детский дух, который помогает в трудное время поднять настроение не только себе, но и окружающим», — написали комментарии пользователи сети.

Ранее бой с тенью световым мечом в московском метро попал на видео. На кадрах видеозаписи видно, как в вестибюле станции столичной подземки один из пассажиров виртуозно машет световым мечом.