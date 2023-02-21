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05:30, 21 февраля 2023
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Бой «ночных джедаев» световыми мечами попал на видео

Бой «ночных джедаев» световыми мечами попал на видео

Бой «ночных джедаев» световыми мечами на одной из столичных улиц попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Город засыпает, просыпаются ситхи», — подписали ролик администраторы канала, сделав отсылку к культовой фантастической саге «Звездные войны». На видео запечатлено, как на заснеженной улице два человека со световыми мечами в руках стоят друг напротив друга, один из них демонстрирует навык вращения светящимся «оружием».

«Ночные джедаи», «Всегда двое... Учитель и ученик», «Дарт Мол и Дарт Вейдер на отдыхе», «Они борются с падающим снегом», «Сосульки лазерными мечами сбивают», «Опасные парни», «Тоже хочу такую штуку», «Это когда медленно сходишь с ума», «Тучи снежные разгоняют? Уходи, зима, прочь», «В такую погоду гулять, это не ситхи, а пситхи какие-то», «Такие моменты показывают, что в людях еще остался тот самый детский дух, который помогает в трудное время поднять настроение не только себе, но и окружающим», — написали комментарии пользователи сети.

Ранее бой с тенью световым мечом в московском метро попал на видео. На кадрах видеозаписи видно, как в вестибюле станции столичной подземки один из пассажиров виртуозно машет световым мечом.

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