Бой с тенью световым мечом в московском метро попал на видео
Бой с тенью световым мечом в московском метро попал на видео, опубликованное очевидцами в группе «Подслушано Метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
«"Звездные войны" в Текстильщиках», — подписал пост автор ролика. На кадрах видеозаписи видно, как в вестибюле станции столичной подземки один из пассажиров виртуозно машет световым мечом.
«Московский метрополитен наносит ответный удар», «Я тоже хочу. Можно мне красный меч?», «Счастливый пацан, у него меч есть. В моем детстве мальчишки на палках сражались», «Я б тоже так помахала», «Хочу такой же световой меч, только фиолетовый. И пойти на дуэль», «Эх, детство», «Это хорошо, что у пацана работает фантазия и воображение», — написали пользователи сети.
Ранее хип-хоп-танцы в столичном метро попали на видео и возмутили пользователей сети. На кадрах ролика запечатлено, как двое молодых людей включили громкую музыку в вагоне и устроили танцевальный поединок.