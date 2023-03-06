В Подмосковье бой с тенью «шаолиньского монаха» попал на видео
В Подмосковье бой с тенью «шаолиньского монаха» попал на видео, опубликованное в группе «Типичные Химки».
«Супергерои среди нас! Пока вы мирно спали, парень с помощью деревянной доски всю ночь боролся против невидимых демонов на Молодежной, 68. Судя по тому, что сегодня в Химках все спокойно, он сделал свою работу и уничтожил всех врагов», — написали администраторы сообщества.
На кадрах ролика видно, как молодой человек на пустыре размахивает в воздухе длинным предметом, похожим на доску. По данным местных жителей, это не единственный случай: герой видео регулярно проводит такие тренировки. «Часов в семь-восемь вечера выходит. Он частенько так делает, когда я с собакой гуляю», «Видел его уже. Красиво тренируется», — написали они.
Подписчики группы написали в комментариях свои предположения и поупражнялись в юморе. «Может, парень — просто шаолиньский монах», «Он просто практикует тактику боя с будущим боссом», «Вдруг он колдует», «Когда тебя допекла жена и надо выплеснуть эмоции», «И никто не вышел на помощь, эх вы. Вам бы только снимать. В одиночку за Химки, мужик!», «Он сражается со снежинками, тревожащими март», «Видели ли вы монстров и привидения? Вы знаете, кого за это благодарить», «Он получил квитанцию ЖКХ за отопление, которого не было», — высказались юзеры.
Ранее бой «ночных джедаев» световыми мечами попал на видео. На видео запечатлено, как на заснеженной улице два человека со световыми мечами в руках стоят друг напротив друга, один из них демонстрирует навык вращения светящимся «оружием».