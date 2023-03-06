В Подмосковье бой с тенью «шаолиньского монаха» попал на видео, опубликованное в группе «Типичные Химки».

«Супергерои среди нас! Пока вы мирно спали, парень с помощью деревянной доски всю ночь боролся против невидимых демонов на Молодежной, 68. Судя по тому, что сегодня в Химках все спокойно, он сделал свою работу и уничтожил всех врагов», — написали администраторы сообщества.

На кадрах ролика видно, как молодой человек на пустыре размахивает в воздухе длинным предметом, похожим на доску. По данным местных жителей, это не единственный случай: герой видео регулярно проводит такие тренировки. «Часов в семь-восемь вечера выходит. Он частенько так делает, когда я с собакой гуляю», «Видел его уже. Красиво тренируется», — написали они.