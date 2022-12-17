Хип-хоп-танцы в столичном метро попали на видео и возмутили пользователей сети

Танцы под музыку в стиле хип-хоп в столичном метро попали на видео и возмутили пользователей сети. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «О Москве с любовью».

«Любители хип-хопа танцуют в поезде московского метро во время его следования по перегону между станциями "Нагатинская" и "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии», — уточнил автор видеозаписи.

На кадрах ролика запечатлено, как двое молодых людей включили громкую музыку в вагоне и устроили танцевальный поединок. Один из них сделал несколько движений возле дверей, второй в качестве танцевальной площадки задействовал больше места. Он выполнил сальто в проходе между рядами сидений, где находилось много пассажиров, а затем повис, зацепившись ногами за потолочный поручень. Завершил свой номер танцор, склонив голову на плечо одной из попутчиц.

«Сдавать ментам их надо, что и делаю регулярно», «Меня напрягают они. Вроде и красиво, но я не планировала — ни на шоу смотреть, ни денег тратить, ни, тем более, как эта девушка в конце, с кем-то соприкасаться. Бесит нарушение границ в метро», «Концовка танца на оплеуху тянет, по-хорошему», — заявили пользователи мессенджера.

Однако нашелся и заступник танцоров. «Метро не танцплощадка, но до состояния "меня бесит так, что терпеть не могу" не должны человека доводить танцы. Это проблемы с человеком и его реакцией, а не танцорами. Всегда танцевали и пели. И не только в метро: переходы, вокзалы, электрички», — написал он.

Ранее россияне раскритиковали танец девушки в вагоне московского метро. На кадрах ролика запечатлено, как девушка энергично танцует напротив дверей вагона, при этом музыки не слышно, а есть ли у нее в ушах наушники, не видно.