Москвич устроил рукопашный «бой со снегом» и попал на видео

«Опасный, как ветер сегодня», «Мамкин Рокки», «Думаю, у снега нет шансов», «Тренер кунг-фу», «Победил всех духов, молодец», «Герой, которого мы заслужили», «Бесконтактный бой в действии», «По дороге на работу вспомнил, что забыл сделать зарядку», «Когда первый раз сходил тренировку», «Бой с тенью», «Этиловый спортсмен», «Ну все, снег, берегись, сейчас тоже выйду», «Им кто-то управляет с джойстика», — поупражнялись в юморе фолловеры.

Ранее в Подмосковье бой с тенью «шаолиньского монаха» попал на видео. На кадрах ролика видно, как молодой человек на пустыре размахивает в воздухе длинным предметом, похожим на доску.