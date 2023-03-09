Москвич устроил рукопашный «бой со снегом» и попал на видео
Опубликовано видео тренирующегося под снегом москвича-боксера.
Видео, на которое попал тренирующийся под снегом боксер, опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы». Житель столицы устроил тренировку, ожидая разрешающего сигнала светофора.
«Помогай весне — бей снег!», — подписали ролик администраторы сообщества.
На видео, снятом из остановившейся на светофоре машины, запечатлен пешеход. Во время ожидания зеленого сигнала светофора мужчина решил размяться и отработать элементы рукопашного боя. В это время рядом стояла пожилая женщина и наблюдала за ним. Подписчики канала пошутили, что она тренер.
«Опасный, как ветер сегодня», «Мамкин Рокки», «Думаю, у снега нет шансов», «Тренер кунг-фу», «Победил всех духов, молодец», «Герой, которого мы заслужили», «Бесконтактный бой в действии», «По дороге на работу вспомнил, что забыл сделать зарядку», «Когда первый раз сходил тренировку», «Бой с тенью», «Этиловый спортсмен», «Ну все, снег, берегись, сейчас тоже выйду», «Им кто-то управляет с джойстика», — поупражнялись в юморе фолловеры.
Ранее в Подмосковье бой с тенью «шаолиньского монаха» попал на видео. На кадрах ролика видно, как молодой человек на пустыре размахивает в воздухе длинным предметом, похожим на доску.