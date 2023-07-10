«Бойцовская разборка» в московском ТЦ попала на видео

На кадрах мужчина с обнаженным торсом уложил своего оппонента на пол и начал его душить. Драку безуспешно пытались разнять очевидцы. Автор видео призвал участников потасовки успокоиться, однако они не отреагировали на его слова.

Ранее драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео. Конфликт произошел из-за девушки.