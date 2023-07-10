13:51, 10 июля 2023
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«Бойцовская разборка» в московском ТЦ попала на видео
Двое мужчин подрались в ТЦ «Речной» в Москве.
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»
В ТЦ «Речной» в Москве произошла драка двух мужчин. «Бойцовская разборка» попала на видео, опубликованное Telegram «МК: срочные новости».
На кадрах мужчина с обнаженным торсом уложил своего оппонента на пол и начал его душить. Драку безуспешно пытались разнять очевидцы. Автор видео призвал участников потасовки успокоиться, однако они не отреагировали на его слова.
Ранее драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео. Конфликт произошел из-за девушки.