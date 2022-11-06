Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня народного единства на ВДНХ

В праздновании Дня народного единства на ВДНХ 4 и 5 ноября приняли участие более 150 тысяч человек, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Мосленты».

«Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России», -- отметила она.

Участники праздничных мероприятий приобрели свыше 5,3 тысячи килограммов сыров, мясных изделий, рыбы и морепродуктов. Кроме того, москвичам и гостям столицы за два дня продали почти восемь тысяч порций выпечки и мяса на гриле. Отмечается, что с гастрономическим разнообразием страны посетителей знакомили на площадке цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» на площади Промышленности.

Также жители Москвы и туристы побывали на мастер-классах, лекциях и экскурсиях. Так, в центре «Космонавтика и авиация» проводили экскурсию «Люди. Единство. Космос», а в музее «Слово» всем желающим рассказывали историю письменности и о том, как она объединяет людей разных национальностей.

Ко Дню народного единства музеи, библиотеки, школы искусств, парки и кинотеатры сети «Москино» подготовили более 160 мероприятий. 4 ноября в Государственном изобразительном музее имени А.С. Пушкина открылась выставка «Народы России», в основу которой легли работы русского гравера и рисовальщика Емельяна Корнеева, экспозиция будет работать два месяца. А 4 и 5 ноября прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». В рамках программы прошли более 200 культурных событий, включая кинопоказы, спектакли, концерты и творческие встречи. Тема московской программы — «Мы едины».

«В Год культурного наследия народов России акция “Ночь искусств” в Москве была посвящена российской культуре, объединяющей народы и поколения. Городские музеи, парки и другие столичные площадки, в том числе концертный зал “Зарядье”, кинотеатр “Космос” и Новый Манеж, посетили более 240 тысяч человек», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На Красной площади 5 ноября начала работу интерактивная экспозиция под открытым небом, посвященная истории обороны Москвы и 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. На выставке представлены зенитка, вагон-теплушка, инсталляция с архивными фотоснимками. Также посетители могут послушать военные песни и посмотреть театральные постановки. В первый день работы выставку посетили 80 тысяч человек, она продлится до 7 ноября.

Ранее сообщалось, что начальник отдела образовательных и просветительских программ «Московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Люблино-Лефортово"» Елена Никитина высоко оценила проведение и посещаемость акции «Ночь искусств».