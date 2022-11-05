Эксперт высоко оценила «Ночь искусств» в Москве

Начальник отдела образовательных и просветительских программ «Московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Люблино-Лефортово"» Елена Никитина оценила проведение и посещаемость акции «Ночь искусств».

«У нас было не очень много посетителей на лекции "Екатеринушка, друг сердешненькой", но все — важные и ценные. Даже член Союза художников оставил свой отзыв, все очень понравилось. Мы тоже очень довольны, для нас это полезный опыт — в "Ночь искусств" говорить об исторических личностях, ведь художнику тоже нужно погружаться в историю, чтобы написать исторические портреты и понимать дух времени. У нас также был мастер-класс, встреча с художником, куда пришло очень много людей. Мы очень довольны, ведь мы занимаемся интерактивными мероприятиями много лет, и люди к нам возвращаются», — отметила Елена Никитина.

Эксперт также рассказала, почему важно знать историю и подчеркнула важность того, что «Ночь искусств» проводится в День народного единства.

«У нас этот праздник появился не так давно, он связан с историческими событиями. И сейчас этот опыт необходим для нашего общества, для наших детей. В школах осталось очень мало часов истории. И, конечно, она необходима, чтобы делать правильные выводы. Очень много параллелей можно провести. Если не знать историю, можно разорвать налаженные веками связи, а это на руку нашим врагам. И музеи также выполняют функцию просвещения, что очень актуально», — подчеркнула Елена Никитина.

Акция «Ночь искусств» проходила 4 ноября и была посвящена Году культурного наследия народов России. В столице акция проходила в офлайн- и онлайн-форматах. В столице провели более 200 мероприятий под слоганом «Искусство объединяет».