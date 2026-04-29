Более двух месячных норм осадков с начала апреля выпало в Москве

В Москве выпало более двух месячных норм осадков с начала апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, с начала апреля выпало 77 миллиметров осадков, или более двух (208%) месячных норм, а ведь еще совсем недавно, 26 апреля, была только одна», — отметил специалист.

Синоптик также добавил, что всего во вторник, 28 апреля, в осадкомеры московских метеорологов попало 8 миллиметров осадков. Это значит, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков устоял.

Ранее сообщалось, что погода в Москве резко сменится уже в ближайшую субботу, 2 мая. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с указанной даты в столице станет солнечно и сухо.