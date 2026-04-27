Названа дата резкой смены погоды в Москве

Погода в Москве резко сменится уже в ближайшую субботу, 2 мая. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с указанной даты в столице станет солнечно и сухо.

По словам синоптика, ночью будет минус 1 - плюс 4 градуса, а уже днем воздух прогреется до плюс 9-14 градусов. В воскресенье, 3 мая, в дневные часы в Москве потеплеет уже до плюс 14-19 градусов.

В ночь на понедельник, 27 апреля, в столице России начался сильный снегопад. К утру первого рабочего дня этой недели город накрылся снежным покровом, на дорогах произошел коллапс. Проблемы коснулись не только наземного транспорта, но и воздушного — на вылет только в аэропорту Внуково было задержано более 50 воздушных судов.

В городе и области действует «желтый» уровень погодной опасности.