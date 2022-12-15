Москвичи стали более избирательны в еде

Только 16 процентов москвичей выбирали типовые программы при заказе здоровой еды, 84 процентов предпочитали программам, где можно вносить дополнительные, пусть и незначительные изменения в рацион. Результаты исследования компании доставки рационов здорового питания GrinDin есть в распоряжении «Мосленты».

«Я считаю, что это отличный тренд — выбирать еду более осознанно, подстраивать рацион под себя, опираться на свои потребности и вкусы, вместо того, чтобы мучить себя возможно правильными, но неподходящими диетами», — цитируется в пресс-релизе компании ее директор по развитию и совладелец Алиса Шабанова.

В исследовании названы самые частотные запреты заказчиков в 2022 году. В стоп-лист продуктов вошли глютен, лактоза и заменители сахара. Из отдельных продуктов чаще всего исключают болгарский перец, томаты, грибы. При этом тенденция на выбор индивидуальных программ сохраняется уже несколько лет, несмотря на то, что стоят они дороже стандартных. Это говорит о том, что жители столицы становятся более избирательными в еде.

Конструктор рациона здорового питания FreeRide представляет собой специальную форму на сайте, позволяющую создать индивидуальный рацион питания на любой вкус. Здесь можно вручную задать калорийность, соотношение белков, жиров и углеводов, выбрать количество приемов пищи, управлять плотностью, отказаться от напитка или разрешить только смузи, выбрать, какие блюда получить на обед или на ужин, сделать дополнительный перекус в виде йогурта или фрукта и многое другое. Дополнительно доступен выбор блюд. При этом цена остается стандартной и меняется лишь в зависимости от объема заказанных блюд

Ранее сервис экспресс-доставки Dostavista провел исследование на тему самой популярной у москвичей «быстрой еды». Ей оказался фастфуд сети KFC.