Назван самый популярный фастфуд у жителей Москвы

Сервис экспресс-доставки Dostavista провел исследование, в ходе которого выяснил, какой фастфуд предпочитают заказывать жители Москвы. Результаты опроса имеются в распоряжении «Мосленты».

«Самым популярным оказался фастфуд сети KFC. Его предпочитают 20 процентов респондентов. Вторым по популярности стал фастфуд "Вкусно — и точка". Ему отдают свой выбор 19 процентов опрошенных. Чуть меньше, 17 процентов москвичей, предпочитают перекусить шаурмой», — назвали исследователи результаты опроса.

Burger King пользуется популярностью у десяти процентов респондентов. И лишь 26 процентов заявили, что не едят блюда из сетей быстрого питания. Примечательно, что среди автомобилистов доля таких респондентов оказалась выше, чем среди пешеходов.

Ранее сообщалось, что рестораны «Вкусно — и точка» запустили доставку еды в Москве.