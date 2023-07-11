Более полусотни снарядов и мин времен войны нашли в подмосковной деревне

70 взрывоопасных устройств времен Великой Отечественной войны нашли в Рузском городском округе Подмосковья, сообщает Telegram-канал Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Боеприпасы были обнаружены в лесу недалеко от деревни Матвейцево. Прибывшие на место взрывотехники определили среди взрывоопасных предметов артиллерийские снаряды и минометные мины. Весь боевой арсенал ликвидировали.

Ранее похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве.