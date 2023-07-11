17:08, 11 июля 2023
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Более полусотни снарядов и мин времен войны нашли в подмосковной деревне
70 взрывоопасных устройств времен Великой Отечественной войны нашли в Рузском округе.
Фото: Telegram-канал «ГКУ МО "Мособлпожспас"»
70 взрывоопасных устройств времен Великой Отечественной войны нашли в Рузском городском округе Подмосковья, сообщает Telegram-канал Московской областной противопожарно-спасательной службы.
Боеприпасы были обнаружены в лесу недалеко от деревни Матвейцево. Прибывшие на место взрывотехники определили среди взрывоопасных предметов артиллерийские снаряды и минометные мины. Весь боевой арсенал ликвидировали.
Ранее похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве.