14:31, 25 июня 2023
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Похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве
Похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции на западе Москвы.
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Западном административном округе Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, подозрительный предмет диаметром около семи-восьми сантиметров был найден под рельсами у станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги.
По предварительным данным, мина может быть противотанковой. На место уже выдвинулись оперативные службы города.
Ранее было раскрыто количество надвигавшейся на Москву военной техники.