Похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Москве

Похожий на мину предмет обнаружили у железнодорожной станции в Западном административном округе Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, подозрительный предмет диаметром около семи-восьми сантиметров был найден под рельсами у станции Очаково-1 Киевского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, мина может быть противотанковой. На место уже выдвинулись оперативные службы города.

Ранее было раскрыто количество надвигавшейся на Москву военной техники.