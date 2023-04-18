В Москве заработала круглосуточная больница для домашних животных

Круглосуточный стационар для домашних животных открылся на базе станции по борьбе с болезнями питомцев Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы. Пять отделений рассчитаны на прием и лечение более чем 40 пациентов, передает пресс-служба мэра столицы.

В больнице установили новейшее оборудование, в том числе инфузоматы для точной дозировки капельных инъекций, оксигенаторы для кислородных камер и мониторы для контроля за жизненными показателями. Два отделения выделено для лечения кошек, два — для собак, и одно — для лечения рептилий, грызунов, птиц и других мелких животных. Питомцы смогут находится в таком стационаре под постоянным наблюдением врачей во время реабилитации, послеоперационного восстановления, длительного лечения.

Всего в городе открыто 26 государственных ветеринарных клиник. Записаться на прием можно на сайте mos.ru или по телефону +7 495 612-04-25.

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